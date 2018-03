No fim da tarde desta quinta-feira (15), as famílias que estavam instaladas na rua Uruguai, em Porto Alegre, foram encaminhadas para as casas locadas por meio do programa POP Rua da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). O grupo aceitou a proposta feita pela administração municipal e a mudança foi realizada pacificamente.

