Famosas apoiam a cantora Claudia Leitte no episódio com o apresentador Silvio Santos: “chega de assédio”

Patrícia Pillar, Camila Pitanga, Bruna Marquezine, Leandra Leal, Bruna Linzmeyer, Alinne Moraes, Juliana Alves, Nathalia Dill, Sophie Charlotte, Nanda Costa e outras famosas se manifestaram pelas redes sociais em defesa de Claudia Leitte. No último domingo, ao participar do Teleton, a cantora usou um body para se apresentar e ouviu críticas de Silvio Santos ao figurino. Além disso, o apresentador disse que ficaria excitado se abraçasse Claudia.

Camila Pitanga e Bruna Marquezine escreveram no Instagram que nenhum tipo de assédio deve ser considerado normal:

“Quando em rede nacional durante um programa de foco social, um apresentador assedia uma cantora, podemos ver como essa violência é normalizada na nossa sociedade”.

O texto é o mesmo escrito por outras famosas na mesma rede social que aparece junto com a hashtag “Chega de assédio”. Juliana Alves também compartilhou a imagem:

“…podemos ver como essa violência é normalizada na nossa sociedade. Tão normalizada que muitas de nós não sabemos como reagir. A vergonha, o medo da retaliação e a exposição nos paralisa. Mas é preciso lembrar: ISSO NÃO É NORMAL”.

A atriz Leandra Leal também compartilhou o texto e marcou Claudia Leitte na postagem:

“E o fato disso estar na TV, onde ele se sentiu confortável de fazer isso na frente da sua mulher e filha, só desencadeia um efeito devastador para outras milhões de mulheres que sofrem essa mesma violência diariamente”.

Bruna Linzmeyer também se manifestou em defesa da cantora. Assim como outras famosas publicou a imagem do movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”:

“Veja bem, Silvio, roupa não é convite. Respeito com as nossas, respeito com todos”.

Patrícia Pillar também se manifestou:

“Não nos calaremos. Nos acolheremos”.

Nathalia Dill também se manifestou pelo Instagram, mas ao contrário das outras famosas não publicou o mesmo texto. A atriz escreveu que ficou muito triste com o episódio e acrescentou que “Silvio Santos é o cúmulo do retrocesso, é inacreditável que um homem com tamanha popularidade ainda não tenha adquirido uma consciência social”.

Desabafo

Claudia Leitte fez um desabafo em suas redes sociais nesta segunda-feira, um dia após participar do “Teleton”, programa do SBT, e ouvir colocações polêmicas de Silvio Santos. O apresentador negou um abraço à cantora alegando que não poderia fazê-lo porque ficaria “excitado” e opinou sobre o figurino e o corpo da artista. Nesta segunda-feira, em seu Instagram, Claudia se posicionou relatando o episódio, sem mencionar o nome do comunicador.

“Aonde quer que eu vá, minha entrega é total. Tem que ser com todo amor do mundo, especialmente quando se trata de contribuir para o bem de alguém. Senti-me constrangida, sim! Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo. A provocação vem disfarçada de piada, e as pessoas riem, porque acostumaram-se, parece-nos normal! E lá se vai a nossa vida, cheia de reflexões quanto ao que usar como artista, como empresária, como esposa, como amiga, como empregada, como patroa… como mulher”.

Claudia Leitte, que teve a roupa criticada ao vivo no programa de TV, continua e comparou o assédio sofrido ao que outras mulheres passam:

“Até que horas podemos estar nas ruas? Aprendemos a nos esquivar. Fizemos concessões porque fomos educadas assim. Mas, nós que somos vítimas! “Ah, mas se estivéssemos usando outra roupa?” Definitivamente a culpa não é do que estamos usando! A culpa é dessa atitude constrangedora e de dois pesos e duas medidas. Somos livres!

Eu, como cantora, ciente do meu papel e da responsabilidade que carrego, sentia que precisava dizer isso a vocês, meus fãs, e a todas as pessoas, em especial às mulheres, que longe do olhar público sofrem todos os dias”.

Deixe seu comentário: