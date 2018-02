Famosas mostram machucados causados por fantasias no desfile de carnaval de SP

Nem tudo é glamour no carnaval. Que o diga as musas das escolas de samba. Apesar se todo o brilho e beleza das fantasias, é comum a sandália machucar os pés, o costeiro ralar os ombros ou a cabeça ficar ferida.

Fernanda Lacerda, a Ex-Mendigata, ganhou um galo na cabeça depois do desfile da Gaviões de sábado (10). “Estou toda atropelada. Ganhei um galo real na testa e estou com dores nas costas e pescoço por causa do costeiro. Mas o desfile foi incrível, faria tudo de novo.”

Cacau Colucci, musa da Dragões da Real, também machucou os ombros por causa do costeiro, mas foram os pés que mais sofreram. “A sandália me machucou muito, apesar de que fiz aula de samba com ela! Mas é na avenida que as coisas acontecem. Ombro também machuquei, e isso porque era pequeno o costeiro, hein”, conta ela.

Sabrina Sato teve de ajeitar a fantasia no recuo durante o desfile da Gaviões e reclamou que o costeiro era pesado, mas não se machucou. “Isso aqui está muito pesado. Parece que não”, disse ela, em entrevista.

Deixe seu comentário: