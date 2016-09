Famosos lamentam a morte de Domingos Montagner

A notícia da morte do ator Domingos Montagner entristeceu amigos e fãs do ator. O corpo do artista foi encontrado sem vida preso às pedras, a 30 metros de profundidade, em Canindé de São Francisco, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, após afogamento no Rio São Francisco.

Depois de gravar cenas da reta final da novela “Velho Chico”, o ator estava de folga com a colega Camila Pitanga, seu par romântico na trama, para dar um mergulho no rio.

Nas redes sociais, muitos artistas lamentaram a morte de Domingos Montagner, querido pela família, pelos colegas de elenco e pelos amigos.

Ana Maria Braga esteve com Domingos na última semana: “Que fatalidade. Há uma semana estávamos dividindo esta manhã tão especial. Que você vá em paz, com luz, porque o que você é e fez continuarão aqui para sempre”.

Veja outros artistas que repercutiram a morte do ator:

Fátima Bernardes: “Só tristeza! Duro de acreditar que Domingos Montagner não está mais entre nós. Toda minha solidariedade à família desse cara que conquistou esse país com seu talento”.

Luciano Huck: “Muito muito muito muito triste. Despejo todo meu carinho na esposa, crianças e família. Meu apoio aos colegas que estão vivendo esta tragédia de tão perto. Que rasteira do destino. Inacreditável”.

Jayme Monjardim: “Dia muito triste , vai em paz meu amigo, obrigado por tudo e pela nossa amizade”.

Carolina Kasting: “Tragédia. Choro, choro muito”.

Cauã Reymond: “Não sei o que dizer. Que falta você vai fazer meu Amigo. Que falta”.

Cris Vianna: “Estou sem palavras, que tristeza essa notícia! Domingos Montagner um dos melhores atores desta geração e um amigo incrível! Que Deus conforte a família”.

Sophia Abrahão: “Vida louca, vida breve .. Que notícia triste”.

Leandro Hassum: “Sem palavras. Que Deus dê muita força a familia do querido amigo@domingosmontagneroficial”.

Lucas Levoso, colega de elenco do ator em “Velho Chico”: “É rocha que corta o rio, é o rio guerreiro que não morre sem lutar! Domingão, presida… Obrigado por tudo!! Saudades”.

Viviane Araújo: “Estou em choque. Que notícia triste”.

Laryssa Dias, colega do ator em “Salve Jorge”: “Domingos! Hoje você. Quanta tristeza, meu coração está tão apertado… Colega de trabalho, generoso, querido, humano! Inspiração! Salve Domingos Montagner! Todo o meu carinho e admiração…”

Deborah Secco: “Sem palavras pra traduzir a dor… Tanta admiração por vc! Vou guarda-la comigo pra sempre…Que Deus te receba cheio de amor!!!”

Fiuk: “Que momento difícil… Até agora tá difícil de acreditar q ele se foi… Que tristeza. Grande ator Domingos Montagner. Descanse em paz. Parabéns pelos trabalhos lindos que fez”.

Fiorella Mattheis: “Que tristeza. Meus sentimentos para a família Montagner! Chocada”.

Marcos Breda: “Dois colegas na mesma semana…muito triste. R.I.P. Duda Ribeiro e Domingos Montagner”. (AG)

