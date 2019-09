Famosos marcam presença no chá de fraldas de Tatá Werneck e Leticia Colin

Com tema duendes e fadas para a comemoração, Tatá Werneck e Leticia Colin celebraram a chegada dos filhos juntas em um chá de bebê no Rio de Janeiro, neste domingo (1º). Exibindo os barrigões das primeiras gestações, as atrizes escolheram looks românticos nudes e posaram com seus pares, Rafa Vitti e Michel Melamed.

Aos 35 anos, a apresentadora do Lady Night espera uma menina. A previsão de nascimento é em meados de outubro. Já Leticia, 29 anos, está grávida de um menino. O bebê deve nascer até dezembro.

Entre as famosas que marcaram presença estavam as atrizes Fernanda Paes Lemes, Giovanna Lancellotti, Juliana Paiva, Larissa Manoela, Marina Moschen e Suzana Vieira.

Confira algumas fotos do chá: