Famosos prestigiam o último show de Sandy e Junior no Rio de Janeiro

Um verdadeiro time de famosos marcou presença no Parque Olímpico do Rio de Janeiro na noite deste sábado (9) para assistir a Sandy e Junior no encerramento da turnê Nossa História.

Entre eles Marcela Fetter que, aos 24 anos, não se lembra muito do início da carreira da dupla, mas não deixa de ser uma grande fã. “Eu acho que não tem nenhuma geração que não faça um pouquinho parte da vida deles”, afirmou em papo com a imprensa antes do início do show.

Colegas de elenco de Sandy e Junior na série de mesmo nome da dupla, Paulo Vilhena e Fernanda Paes Leme também fizeram questão de prestigiar os amigos no encerramento da turnê, que passou por 11 cidades do país, além de Nova York e Lisboa, nos últimos quatro meses.

Além deles, Emilio Orciollo Netto foi mais um dos nomes que marcou presença no show, levando a esposa Marcela Barreto para curtir a noite. “Nós fizemos Aquaria juntos e viramos amigos. Passados uns anos hoje a Mariana faz o figurino do Junior, então estou em casa, é a minha família”, celebrou o ator.

Jade Seba, que chegou a ir ao outro show que a dupla fez no Rio de Janeiro, pontuou a nostalgia que acompanha o reencontro dos irmãos no palco. “A gente não só é fã, mas também lembra muitos momentos que estava vivendo na época. Lembro muito do meu bisavô Antonio porque eu sempre fazia showzinhos em casa para ele copiando o DVD deles no Olimpia”, contou.

Entre outros presentes também estavam nomes como Thaila Ayala, Giovanna Lancelotti, Juliana Paiva, Yanna Lavigne e Raoni Carneiro com sua filha, Luisa.

Especial cancelado

O barulhento retorno da dupla Sandy & Júnior deixou as emissoras (leia-se SBT e Record) irritadas com a postura dos irmãos. Desde que anunciou a turnê especial, os cantores deram preferência a programas da Globo e não pisaram em nenhuma atração das concorrentes.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, a atitude dos irmãos não caiu bem nos bastidores dessas emissoras. A imagem deles, segundo a publicação, ficou comprometida. “Muito pouco caso”, disse uma das produtoras.

Cabe lembrar que a dupla fez a sua última participação em um programa de TV no programa Domingão do Faustão.

Além da turnê, estava previsto um especial Nossa História dentro da Globo, mas o projeto desandou.