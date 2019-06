Famosos se manifestam sobre acusação de estupro feita contra Neymar

Após Neymar ser acusado de estuprar uma brasileira em um hotel de Paris, diversas celebridades se manifestaram nas redes sociais sobre o caso. Algumas defenderam o atleta, mas não foi o caso da ex-BBB Hana Khalil. Ela gerou polêmica nas redes sociais ao postar vídeos chamando o jogador de estuprador.

Em vídeos postados no Instagram Stories, a ex-participante do Big Brother Brasil disse que é preciso provar, se Neymar não for culpado. “Ele pode ter feito. Mesmo que seja mentira, que ela esteja mentindo e queira se aproveitar da grana do Neymar, como vocês estão falando, até que se prove o contrário, até que a Justiça prove o contrário, ele é estuprador”, disse Hana.

A ex-BBB justificou sua postura, dizendo que a vítima nunca é vista com credibilidade. “Nunca se acredita na mulher, então vamos deixar a Justiça resolver porque, assim, quem não deve não teme, né Ney? Então, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande em cima disso, assim como o caso do Cristiano Ronaldo, por exemplo, que as pessoas nem falam nisso”.

A cantora Marília Mendonça já havia comentado o caso. Ela defende o camisa 10 da seleção brasileira, mencionando que é difícil ter que “se provar uma boa pessoa todos os dias”.

O técnico da seleção, Tite, concedeu uma coletiva à imprensa e, obviamente, o tema principal acabou sendo a situação de Neymar. Sobre isso, o comandante do grupo deixou claro: “Eu não vou me permitir julgar os fatos”. Tite destacou que o atacante é “um extraordinário jogador”, mas disse que não lhe compete fazer o julgamento sobre outros aspectos. “Duas coisas que eu não cometo erro: tempo e pré-julgar nada. Isso eu não faço”, disse ele.

“Ela vai pagar nos pés de Deus“ foi a frase utilizada pelo cantor Mumuzinho, para defender Neymar. Gabriel Jesus, que veste a Canarinho junto do atacante, também se manifestou a seu favor: “Quem te conhece sabe da sua índole”.

Além destes, MC Mirella, Kauan (dupal sertaneja com Mateus) e Thaeme (da dupla com Thiago) foram outros famosos que defenderam Neymar.

O empresário Vinícius Martinez, marido de Carol Dantas e padrasto do filho de Neymar, Davi Lucca, respondeu, em suas redes sociais, um internauta que criticava o jogador: ““Todos nós temos muito oque aprender, e o pior é ter que aprender a conviver com as maldades do mundo. Eu já aprendi muito com ele só de ver a forma como o filho dele se refere a ele e o amor que existe entre eles. Ele é um menino bom. Muito bom. E que carrega desafios enormes por trás do que todos veem…Ele é pai do filho da minha mulher e nós sempre estaremos do lado dele”.

Deixe seu comentário: