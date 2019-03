Famosos tentam entrar na festa de aniversário da Anitta como penetras, e a cantora faz ameaças e “manda a real”

A cantora Anitta já mostrou que não é mesmo de ter papas na língua e soltou o verbo sobre os famosos penetras que tentam entrar em suas festas. Em seu perfil oficial no Instagram, na função Stories, Anitta deixou bem claro que não irá tolerar a presença de pessoas que não estão na lista de convidados de seu aniversário.

Em conversa com fãs, Anitta revelou que já tem gente tentando mostrar intimidade pra conseguir um convite pra sua festa de aniversário que acontece nesta quinta-feira.

“Já vouu avisando pra poupar o tempo de você, que está crente que vai entrar junto com alguém na minha festa. Meu aniversário não é igual a essas festa doidas que faço na minha casa, esses afters malucos pra 700 pessoas que nunca vi na vida. Minha festa de aniversário, a lista é escrita à mão por mim mesma. E quem eu não escrevo [o nome], não entra. E quem entra e eu não sei quem é, eu tiro pelo braço, eu mesma. Nem adianta vir. Detesto penetra no meu aniversário”, declarou ela.

Com o tema “Fundo do Mar”, a decoração da festa já está pronta com direito até um polvo gigantesco na entrada da mansão. Outras figuras marinhas também estarão presentes na festa como sereias, peixinhos, conchas e algas.

No gigantesco palco montado dentro do complexo da mansão da artista, bandas como É o Tchan e Harmonia do Samba farão a festa para os convidados ilustres de Anitta: “Não estou acreditando, vou me acabar!”.

No final da festa uma singela lembrancinha será entregue para os presentes: um carregador portátil de celular, com referência ao tema da festa.Vale lembrar que quem comparecer a festa não poderá tirar fotos ou fazer videos do mega evento.

