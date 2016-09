Fanáticos por pizza se reúnem um acampamento na floresta para passar o dia inteiro comendo

O Acampamento da Pizza reúne apaixonados por aventura e pela comida em uma área de floresta próxima a Minneapolis, nos Estados Unidos. O evento surgiu em 2014 e, além da degustação de pizzas, promove várias atividades tradicionais de acampamentos de verão.

Os campistas são recebidos com brindes, como uma camiseta de pizza, sacolas e porta cerveja que, aliás, pode ser bebida à vontade. Para queimar todas as calorias ingeridas, os participantes também recebem lições de sobrevivência na selva, tiro com arco e canoagem.

