O partido político Farc (Força Alternativa Revolucionária do Comum), surgido após o desmonte da antiga guerrilha de mesma sigla, denunciou nesta quinta-feira o assassinato de três de seus militantes, bem como de um menor de idade no departamento de Nariño. Segundo a Farc, tudo indica que os responsáveis pelo crime são integrantes ativos” do ELN (Exército de Libertação Nacional).

