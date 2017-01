A Farmácia Distrital do Centro de Saúde Modelo, na rua Jerônimo de Ornelas, 55, no bairro Santana, em Porto Alegre, reabre ao público nesta terça-feira (03).

A reforma no local começou no dia 15 de novembro e, devido à necessidade de reforço na estrutura do prédio para remoção de paredes, foi necessário ampliar o prazo de conclusão da obra, segundo a prefeitura. O local teve o número de guichês e o espaço da sala de espera ampliados.

