Farmácias Associadas apresenta nova edição da Convenção e Feira de Negócios

A Farmácias Associadas lançará na quinta-feira (22), em café para associados e representantes de indústrias e distribuidoras, a 12ª Convenção e Feira de Negócios da rede. O evento, que deve movimentar R$ 30 milhões em vendas de fármacos e itens de perfumaria, acontecerá no Serra Park, em Gramado, de 26 a 29 de outubro.

No encontro, será apresentado o cronograma de atividades, os espaços para exposição, as acomodações e agenda de shows e palestras do evento. O tema da edição deste ano da convenção é “Jornada para o Futuro”, tratando sobre as previsões e expectativas para o mercado.

