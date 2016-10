Farmácias Associadas distribui cartilha infantil para alertar sobre cuidado com medicamentos

Os pontos de venda da Farmácias Associadas no Estado estão distribuindo, no mês do Dia das Crianças, uma cartilha que alia diversão e informações importantes sobre cuidados de manuseio e ingestão de medicamentos. O material conta com desenhos de colorir e jogos de passatempo, intercalados com páginas que trazem dicas a respeito da administração de remédios.

A preferência por remédios líquidos para crianças pequenas, o risco do consumo de remédios vencidos ou administrados pela dosagem incorreta são alguns dos tópicos abordados pelo livro. Sob o nome de Medicamento não é brinquedo, o material foi produzido com apoio do laboratório Eurofarma. Além do livro, as crianças ganham também com a distribuição da cartilha uma caixa com giz de cera.

Comentários