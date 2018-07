Farmácias Associadas entra no clima do Dia dos Pais com nova campanha

A Farmácias Associadas está lançando sua nova campanha, Feliz Dia da Beleza de Ser Pai. Assinada pela agência SPR, a ação traz o slogan “Seu pai lindo como o amor de vocês”, e explora a linha de produtos Revitart For Men como forma de presentear e valorizar a beleza dos pais. A linha apresenta diferentes artigos de beleza e cuidados pessoais para homens, que podem ser adquiridos individualmente ou em kit especial.

As peças de comunicação apresentam a figura de um pai cuidando da filha, enquanto a menina espera para surpreendê-lo com um kit Revitart For Men. A campanha conta com diversos materiais impressos nos PDV’s e com peças voltadas para as redes sociais.

FICHA TÉCNICA

Campanha: Dia dos Pais

Peças: Cartaz, régua de gôndola, placa de gôndola, wobbler, stopper, cubo, display de balcão, encarte, anúncio para encarte e broadside, ação promocional, mmkt e peças para redes sociais.

Cliente: Farmácias Associadas

Agência: SPR

Diretor de estratégia e Inovação: Gustavo Ermel

Diretora de Atendimento: Giorgia Antunes

Executiva de Contas: Barbara Vellwock

Atendimento: Sabrina Barros

Direção de Criação: Fábio Henckel

Redação: Bruno Pommer

Direção de arte: Bruno Henrique Schneider

Produção Gráfica: Luana Hans

Produtora: Oroboro

Aprovação do Cliente: Cristiane Barbosa, Susy Nogueira, Tatiana Schena, e Rafael Torres

