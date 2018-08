Farmácias Associadas entrega prêmios da campanha Amigo da Sorte

A Farmácias Associadas realizou, na última sexta-feira, 17 de agosto, a entrega dos prêmios da campanha Amigo da Sorte, que premiou os sete vencedores da promoção com automóveis Fiat Mobi. A vencedora Rosa de Lima Pereira da Silva, da cidade de Porto Alegre, recebeu as chaves dos carros das mãos do Presidente da Farmácias Associadas Ricardo Duarte da Silveira, em uma cerimônia de entrega que aconteceu em Porto Alegre, em concessionária da marca FIAT. O sorteio, que foi realizado por regiões do estado, contemplou vencedores de diversas cidades.

Além dos automóveis, a campanha também premiou outros 14 sorteados com 7 motocicletas Honda CG 125 FAN e 7 TVs de 55’ polegadas, sendo que cada um dos 21 ganhadores pôde escolher um amigo para receber um smartphone Samsung J5 Prime.

