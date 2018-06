Farmácias Associadas lança campanha de Dia dos Namorados

A Farmácias Associadas já entrou no clima romântico do Dia dos Namorados com sua nova campanha Gestos de Amor. Assinada pela Agência SPR, a ação, voltada para as redes sociais, traz divertidas histórias em quadrinhos que apresentam situações cotidianas vividas por todo casal. “Apoiar as invenções culinárias dele.” e “Ele não se mexe para ela não acordar.” são alguns dos momentos traduzidos pelas tirinhas.

Cartazes impressos serão utilizados nos pontos de venda para a divulgação da campanha, que este ano tem foco na internet, com a criação de quadrinhos e GIFS que serão postados nas páginas do Facebook e do Instagram da Farmácias Associadas.

FICHA TÉCNICA:

Campanha: Gestos de Amor

Peças: GIFs para FB e IG, Stories IG, cartão e cartaz para PDV.

Cliente: Farmácias Associadas

Agência: SPR

Diretor de estratégia e Inovação: Gustavo Ermel

Diretora de Atendimento: Giorgia Antunes

Executiva de Contas: Barbara Vellwock

Atendimento: Sabrina Barros

Direção de Criação: Fábio Henckel

Redação: Bruno Pommer

Direção de arte: Marco Sesterhenn

Ilustração: Samanta Flôor

Produção Gráfica: Luana Hans

Social Media: Cleiton Pires

Aprovação do Cliente: Susy Nogueira e Tatiana Schena

