Farmácias Associadas lança campanha pela qualidade de vida

A nova campanha da Farmácias Associadas traz como mote a adoção de práticas saudáveis. Com a assinatura Seu corpo, seu amigo as peças, assinadas pela Agência Matriz, atentam para o consumo de alimentos saudáveis, a realização de exercícios físicos, e aproveita para perguntar “Você é amigo do seu corpo?”.

Com jingle produzido pela Radioativa e animação da Pé Grande, a campanha, que também contém peças para os pontos de venda, mostra os mascotes da Farmácias Associadas em momentos de descontração e plena atividade física.

FICHA TÉCNICA

Agência: Matriz

Cliente: Farmácias Associadas

Campanha: Seu corpo, seu amigo.

Direção de Criação: Roberto Philomena e Mauricio Oliveira

Criação: Renata Leiria, Thiago Ferreira, Vini Marques, Alana Paro e Mateus Zuanazzi

Atendimento: Camille Muner e Taysi Borraz

Planejamento: Guilherme Benetti e Sabrina Soares

Produção: Monique Sabater, Luiza de Moura Rodrigues, Luiza Pettini e Vanessa Lacerda

Arte-final: Rodrigo Cunha e Vanilson Soares

Mídia: Magali Barros, Sandra Silva e Marluce Ruppenthal

Conteúdo: Manoela Bandinelli, Paola Müller, Adriano Brodbeck, Flávia Rosa

Produtora/Animação: Pé Grande

Produtora/Som: Radioativa Produtora

Direção/Som: Carina Donida

Composição/Som: Gustavo Blank

Mixagem/Som: Fabio Lentino

Aprovação/Cliente: Darci Aldrigui, Tatiana Schena, Paula Pancich e Susy Sousa

Comentários