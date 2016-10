Farmácias Associadas prevê R$ 30 milhões em negócios em feira na serra gaúcha

A Farmácias Associadas realiza entre os dias 13 e 16 de outubro, no centro de eventos Serra Park, em Gramado, a sua 11ª Convenção e Feira de Negócios,movimentando um público estimado em mais de duas mil pessoas, entre associados e representantes comerciais. O evento deve gerar R$ 30 milhões em vendas de fármacos e cosméticos, valor 16% maior do que o obtido na edição do ano passado. Maior rede associativista do país, a Farmácias Associadas também apresentará durante a feira oito novos produtos de sua marca própria Revitart, voltada ao segmento de beleza e cuidados pessoais.

Lançada em 2006, a Revitart mantém uma taxa média de crescimento anual de vendas de 25%, com 135 itens em seu mix, comercializados nas 784 lojas da rede, em 246 cidades do Estado. “Em 2016, mantivemos nossos investimentos e estratégias de lançamento de produtos no segmento de cosméticos, que segue com um bom crescimento no país, mesmo em meio aos desafios econômicos”, destaca o presidente da Farmácias Associadas, Ricardo Duarte da Silveira.

A Convenção e Feira de Negócios também contará com 66 expositores entre distribuidoras e laboratórios nacionais e regionais, número recorde de todas as edições já realizadas da feira. Além de possibilitar negociações com vantagens exclusivas para os representantes das 425 empresas que compõem a rede Farmácias Associadas, a convenção ainda terá intenso calendário de atividades, incluindo palestra com a coach de negócios Tânia Zambon, e encerramento com espetáculo do ator e cantor Tiago Abravanel.

LANÇAMENTOS REVITART

Os oito novos produtos Revitart a serem lançados na Convenção são:

– Difusores de Aromas Revitart , com fragrâncias de limão siciliano e alecrim;

– Gel Fixador Revitart For Men para cabelos;

– Sabonetes em Barra da linha Revitart Sensações, em três fragrâncias (capim-limão, erva-doce e lavanda);

– Protetor solar Revitart Solar FPS 30, em embalagens Family (350g) e Spray Contínuo (200ml/140g), ambos oil free.

Os produtos da marca Revitart representam 6,8% das vendas mensais do segmento de cosméticos da Farmácias Associadas.

