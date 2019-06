Farmácias distritais terão funcionamento alterado nesta semana em Porto Alegre

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre informou que algumas farmácias distritais da cidade terão funcionamento alterado nesta semana. O motivo é um curso de capacitação, oferecido pelo Conselho Federal de Farmácia, para os farmacêuticos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) a respeito do cuidado à pessoa idosa. Em função da atividade, sete estabelecimentos não funcionarão nesta quarta (26) e quinta-feira (27). O atendimento será retomado na sexta-feira (28), às 8h.

As farmácias distritais afetadas são as dos bairros Navegantes, Restinga, Camaquã, Bom Jesus, Murialdo, Vila dos Comerciários e Sarandi. Durante as duas datas, a população poderá se dirigir à Farmácia Distrital Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas, 55, bairro Santana), à Farmácia Distrital Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico) ou à Farmácia Distrital IAPI (rua Três de Abril, 90, bairro Passo d’Areia). Os estabelecimentos funcionarão normalmente entre as 8h e 17h, sem fechar ao meio-dia.

A coordenadora-adjunta de Assistência Farmacêutica da SMS, Ana Lúcia Ely, ressalta a importância do curso para a qualidade do atendimento farmacêutico em Porto Alegre. “Devido à complexidade de uso dos medicamentos, os farmacêuticos têm papel significativo na transição dos níveis de cuidado e impacto na saúde das pessoas, por isso a realização do curso é importante”, explica. A SMS também informa que os medicamentos básicos para tratar as doenças mais comuns da população, como hipertensão, diabetes e asma, podem ser encontrados nas 140 unidades de saúde da Capital. Os controlados e antibióticos estão disponíveis nas farmácias distritais.

