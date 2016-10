A Rede de Farmácias Mais Econômica está presente em mais de 60 cidades gaúchas. São 150 lojas e os planos incluem chegar a 300 unidades até 2020. Para 2017, está previsto o início da operação em outros mercados, como Santa Catarina e Paraná. O que traduz este crescimento em 25 anos de atividades da Rede é, segundo seu vice-presidente, Cauê Cardoso, o olhar dos proprietários, agregado a uma cultura de varejo “muito importante para manter a produtividade”. Neste cenário, ele considera relevante o treinamento da equipe, hoje integrada por 2.300 funcionários. O investimento da empresa, como ele atesta, “é relevante neste item”, repassando aos colaboradores métodos específicos de vendas, com o objetivo de encantar o cliente e receber em troca sua fidelidade. A criação do Programa Mais Benefícios é um exemplo e permite um maior vínculo dos clientes à Rede, através de uma diversidade de serviços agregados.

A empresa entende que deve conhecer a fundo seu cliente, um por um . Um perfil dos consumidores é traçado mediante o preenchimento de um cadastro, com acompanhamento de suas compras, suas necessidades, estilo de vida e por aí afora, o que também permite à Rede ofertar produtos específicos para determinado target, apoiado em datas festivas do varejo e outras ações tabuladas por ofertas e disponibilidades de estoques.

A promoção de eventos é outro diferencial da empresa. Um deles, já tradicional em seu calendário, é o Chá da Vovó, que reúne médicos e especialistas em diversas áreas para falar sobre saúde, repassar orientações sobre uso de medicamentos e temas afins, em momentos de muita descontração, principalmente para um público de maior faixa etária. O Chá da Vovó ganha palco nas cidades onde a Farmácias Mais Econômica se faz presente “e o comparecimento dos clientes é expressivo”, diz o vice-presidente.

A telentrega é um serviço importante no contexto da empresa, atendendo as cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaia do Sul, Alvorada, Viamão, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Lajeado. “Estamos disponibilizando o serviço de telentrega gratuito, para compras de qualquer valor, no mês de outubro”, confessa Cauê Cardoso, ao reiterar que a proposta da Farmácias Mais Econômica é sempre inovar, pontuando a excelência no atendimento.

Hoje, são 9 mil itens ao dispor dos clientes entre medicamentos e produtos de higiene e beleza. A sede da empresa, localizada em Canoas, conta com um amplo centro de distribuição, com 12 mil metros quadrados de área. Em 2014, o faturamento da Farmácias Mais Econômica foi de 600 milhões de reais, totalizando na época, 230 lojas. Em 2015, os números foram semelhantes, com um resultado financeiro de 520 milhões de reais e 170 lojas. Para 2016, a expectativa é de chegar a um faturamento na ordem de 500 milhões, devido à redução do número de lojas, que se deu mediante a otimização de pontos comerciais e seus resultados, sem perder de vista o crescimento com sustentabilidade e muito pé no chão.

