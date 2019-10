Farmácias vão à Justiça contra bloqueio de contas do WhatsApp

Centenas de farmácias de manipulação de todo o País cobram na Justiça uma resposta do WhatsApp para uma série de bloqueios de contas empresariais. O aplicativo é usado pelos estabelecimentos para receber pedidos e tirar dúvidas de clientes.

Em Minas Gerais, 40 farmácias de manipulação tiveram as contas banidas do WhatsApp. Em todo o País, são cerca de 500 casos até agora. Os bloqueios começaram no dia 3 de outubro.

A associação que representa as farmácias entrou com um processo na justiça. A entidade alega que os estabelecimentos não vendem remédios pelo aplicativo. Apenas recebem pedidos, orçamentos e tiram dúvidas. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária permite esse tipo de atendimento.

Em nota, o WhatsApp informou que alguns produtos vendidos pelas farmácias de manipulação não se enquadram na política comercial do aplicativo. Os estabelecimentos alegam que os bloqueios prejudicam, principalmente, o consumidor.