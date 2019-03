Farol Santander é inaugurado em Porto Alegre 

A partir desta terça-feira (26), o Santander Cultural vira o Farol Santander, uma nova versão do espaço inaugurado pelo banco, depois de mais de 15 anos de funcionamento do centro de cultura. O prédio histórico, na Rua Sete de Setembro, ficou fechado por três meses para reforma e será reaberto ao público a partir das 10h.

O local passa a ser um centro de cultura, lazer e empreendedorismo, seguindo o conceito da unidade aberta há pouco mais de um ano em São Paulo.

Em pleno aniversário de 247 anos de Porto Alegre, durante a reabertura ao público o espaço pretende resgatar uma parte da história do sistema financeiro regional, que se confunde com a história da própria cidade, além de incorporar novas atrações.

Durante a fase inaugural, o Farol Santander terá atrações nos quatro andares:

O Grande Hall , que vai abrigar grandes exposições de artistas nacionais e internacionais, recebe Carmela Gross com a mostra Roda Gigante, instalação inédita de dimensões monumentais, criada especialmente para a inauguração. A obra lida com peso, contrapeso e ancoragem para propor uma reflexão sobre a precariedade da vida nas grandes cidades

, que vai abrigar grandes exposições de artistas nacionais e internacionais, recebe Carmela Gross com a mostra Roda Gigante, instalação inédita de dimensões monumentais, criada especialmente para a inauguração. A obra lida com peso, contrapeso e ancoragem para propor uma reflexão sobre a precariedade da vida nas grandes cidades O Átrio , criado no antigo poço de iluminação dos vitrais cerca de 40 metros acima do hall central, é um ambiente com paredes, teto e piso de vidro com iluminação natural. É um espaço com mobilidade para exposições, cursos e outras atividades. Instalações em neon com estruturas metálicas, também assinadas por Carmela Gross e inundadas com uma luz vermelha, completam o circuito expositivo da mostra de artes visuais.

, criado no antigo poço de iluminação dos vitrais cerca de 40 metros acima do hall central, é um ambiente com paredes, teto e piso de vidro com iluminação natural. É um espaço com mobilidade para exposições, cursos e outras atividades. Instalações em neon com estruturas metálicas, também assinadas por Carmela Gross e inundadas com uma luz vermelha, completam o circuito expositivo da mostra de artes visuais. A Galeria oferece um projeto de memória da cidade e do banco por meio de um túnel do tempo que apresenta diferentes fases da praça, que era reconhecida como ponto de reunião dos porto-alegrenses, com tráfego dos antigos bondes, aos tradicionais restaurantes e cafés, até a construção de cinemas, clubes e hotéis. Nessa experiência imersiva, o visitante também poderá participar e fazer seu autorretrato numa câmera digital instalada num grande espelho. Ainda na Galeria, as Arenas 1 e 2 são destinadas a debater iniciativas globais nas áreas de inovação, empreendedorismo e economia criativa em diferentes segmentos de negócios.

oferece um projeto de memória da cidade e do banco por meio de um túnel do tempo que apresenta diferentes fases da praça, que era reconhecida como ponto de reunião dos porto-alegrenses, com tráfego dos antigos bondes, aos tradicionais restaurantes e cafés, até a construção de cinemas, clubes e hotéis. Nessa experiência imersiva, o visitante também poderá participar e fazer seu autorretrato numa câmera digital instalada num grande espelho. Ainda na Galeria, as Arenas 1 e 2 são destinadas a debater iniciativas globais nas áreas de inovação, empreendedorismo e economia criativa em diferentes segmentos de negócios. No Subsolo, ficam um café e um restaurante. O andar também abriga o Cine Farol Santander, no espaço onde funcionava o maior cofre do banco, e a Loja Farol Santander, com produtos oficiais.

O funcionamento é de terça a sábado, das 10h às 19h. Em domingos e feriados, das 10h às 17h. Fechado às segundas-feiras.

Ingressos são vendidos no site do Farol Santander e na bilheteria no local. A entrada é de R$ 10 (exposições com 50% desconto para clientes Santander), gratuidade para grupos de escolas agendados e para todo o público no último domingo de cada mês.

Deixe seu comentário: