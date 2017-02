Farsul analisa mercado das exportações de carne bovina na última década

A Farsul apresentou ao mercado neste terça-feira um traçado dos últimos 10 anos sobre o mercado exportador brasileiro de carne bovina. “O enfoque é bastante diversificado, o setor é dinâmico, o crescimento do rebanho e o produto ofertado traz um cenário para uma análise bastante pontual”, apontou o presidente da entidade, Carlos Sperotto. No encontro, o economista-chefe da Farsul, Antonio da Luz, ao lado do Analista de Relações Internacionais do Sistema Farsul, Renan dos Santos, também traçaram alguns pontos que consideram relevantes neste contexto, principalmente frente às incertezas do governo Trump e da manutenção ou não pelos Estados Unidos do rompimento do tratado Transpacífico.

Segundo Antonio da Luz, o mapeamento das importações mundiais de carnes bovinas analisado pela Farsul revela a posição do Brasil nestes últimos 10 anos, até então muito eurocêntrica. Agora, outros mercados estão expandindo, outros encolhendo, e é preciso um olhar atento a estes movimentos, que a entidade considera de extrema oportunidade para colocação da carne brasileira no exterior.

Os blocos analisados foram África, América Latina e Caribe, Ásia, Leste Europeu, América do Norte (NAFTA) e União Europeia. A Oceania não foi considerada, por ser ainda um mercado inexpressivo. Os produtos que integraram a pesquisa foram carne in natura, carne industrializada, miúdos, tripas e salgada. Algumas conclusões apontam para o crescimento das importações mundiais entre 2006 e 2016, na ordem de 11,75% e a queda entre 2014 e 2016, de 2,73%. Enquanto a Ásia expande, a União Européia se contraiu nos últimos 10 anos. As exportações para a União Europeia caíram de 1,8 milhão de toneladas de carne exportada pelo Brasil para 400 mil toneladas. A África também é um mercado que vem encolhendo. A carne industrializada ganhou espaço na América Latina, enquanto a carne in natura perdeu espaço. A China deverá desbancar os Estados Unidos, ocupando a liderança enquanto maior importador mundial até 2018, sendo também o maior importador do Brasil. O Leste Europeu também deixa de ser um mercado muito atrativo, com preços despencando. Já o NAFTA surge como maior importador do Brasil de carne industrializada, enquanto no Oriente Médio a participação do segmento da carne in natura avança, ao contrário do que acontece na União Europeia, com o crescimento da carne industrializada.

