Farsul aponta: fertilizantes e frete elevam custos de produção em junho

Além do impacto da variação cambial no preço dos fertilizantes, um novo item está fazendo os custos de produção aumentarem ainda mais. A implantação da tabela de frete pelo governo federal pesou no bolso do produtor e influenciou no novo aumento do Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP). Conforme relatório do mês de junho de 2018, divulgado pelo Sistema Farsul nesta segunda-feira, dia 23, a alta foi de 3,97%.

O IICP também apresentou aumento de 7,12% no acumulado do ano e de 9,16% em 12 meses. Em ambos os casos, o resultado também é consequência da taxa de câmbio que afeta os valores dos fertilizantes junto com o preço do diesel. Já o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelo Produtor (IIPR), registrou queda de 3,29% em relação ao mês anterior. A redução de 6% no preço da soja foi a principal responsável pela retração. Apesar do resultado do último mês, no acumulado a valorização é mantida, sendo 11,64% no ano e 16,74% em 12 meses.

Na comparação com o IPCA, apesar de ambos aumentarem, o IICP apresenta elevação maior, 9,16% contra 4,39%. Já em relação aos preços, novamente fica demonstrado não existir uma relação direta entre o preço no campo e nas prateleiras em curto prazo. Enquanto o IIPR está em trajetória de alta desde março, o IPCA Alimentos registrou aumento no último mês após período de alguns meses de queda.

