Farsul apresenta levantamento de assimetrias em reunião da FPA     

O economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, participou de reunião promovida pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) nestaterça-feira, 14/03, em Brasília. O objetivo foi apresentar o levantamento feito pela Federação sobre as assimetrias existentes nos valores dos insumos no Mercosul. Além dos congressistas, também estavam presentes representantes da Casa Civil, Ministérios da Agricultura e de Relações Exteriores e da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

No encontro, os integrantes a FPA comunicaram que irão assumir a discussão sobre o tema. Atualmente, o resultado das relações no Mercosul, de um modo geral, tem se mostrado superavitário para o Brasil, entretanto, quando se trata apenas do agronegócio, o saldo é negativo.

A Casa Civil comunicou que irá montar um comitê interministerial para que, em 30 dias, seja realizado um diagnóstico dos atuais entraves. A ideia é, após o levantamento, criar as medidas necessárias que garantam fluidez nas negociações do bloco econômico. Essa análise terá início nos produtos fabricados no Brasil com comercialização no Mercosul, não apenas agroquímicos, mas também peças e maquinários.

Além de ter realizado o estudo, a Farsul também representa os produtores que mais tem sofrido com esse desequilíbrio pela produção de culturas concorrentes, em especial arroz, leite e trigo. Esse cenário foi criado, especialmente, pela alta carga de tributos do lado brasileiro que acaba por tirar a competitividade do produto nacional dentro do próprio país.

