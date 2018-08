Com a dificuldade de produtores rurais em manter o perfil de suas dívidas, a Comissão Externa do Endividamento do Setor Agrícola da Câmara dos Deputados recebeu propostas de renegociações feitas pelo BNDES e Banco do Brasil. A Farsul elaborou uma Nota Técnica sobre o assunto, disponível no site www.farsul.org.br.

