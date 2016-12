Farsul: RS colhe 33,4 milhões de toneladas na safra 2016

Os números do agronegócio gaúcho encerram 2016 surpreendendo. Mesmo com a queda de 3.54% do PIB (Produto Interno Bruto), o setor ainda se destaca no mercado. A colheita da safra fecha 33.400 milhões de toneladas. Segundo o vice-presidente da Farsul, Gedeão Pereira, o arroz teve queda significativa neste ano. O relatório econômico foi divulgado durante coletiva nesta quarta-feira (07). “Já para 2017, acreditamos em um crescimento de 0,86% no setor”, conta. O motivo para as reduções, conforme o economista Antônio da Luz, foi a falta de confiança do consumidor, o que consequentemente gerou a queda no consumo.

“Não há crescimento sem produção, e não há produção sem demanda”, destaca Luz. O resultado disso foi o aumento das dívidas e aumento na taxa de desemprego, chegando a alcançar 13%. “Não estamos satisfeitos com a nossa política agrícola, mas com a previsão na melhora da safra em 2017, estamos confiantes na melhora da economia”, finaliza Gedeão Pereira. Os destaques devem ser do milho e da soja.

Os números do Senar-RS também foram divulgados pelo superintendente Gilmar Tietböhl. Em 2016, 162.214 pessoas foram atendidas pelas ações da entidade. “O incentivo para as pessoas do campo têm que permanecer forte”, afirma.

