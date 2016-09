Farsul e Senar-RS divulgam seus números finais na Expointer

A Expointer, realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, chega hoje ao seu término, considerada pelas entidades promotoras como “a Expointer da superação”, frente às dificuldades que o País vem vivenciando no cenário econômico. O Sistema Farsul divulgou durante coletiva de imprensa os seus números. Um pouco abaixo do esperado mas dentro do considerado positivo, a entidade alcançou um volume de 990.550 mil reais. O presidente Carlos Sperotto, atesta que os números são importantes, mas “a feira é muito maior do que os resultados medidos em centenas, milhares, milhões”.

Segundo ele, a cultura do campo, com todos os seus braços, mudou a cara do Brasil e a feira é a oportunidade para celebrar toda esta conquista que conceitua ainda o RS como o celeiro do País, com perspectivas de se tornar produtor mundial de alimentos, apoiado em tecnologia e conhecimento.

O superintendente do Senar-RS, Gilmar Tietböhl, apresentou os números do Programa Juntos Para Competir. “A grande integração dos setores obteve 24% de crescimento nesta edição”, afirma Tietböhl. Ao todo, as atividades desenvolvidas pelo Senar de 27 de agosto a 03 de setembro somaram juntas 7.016 visitantes registrados. Só a Vitrine do Leite, obteve 2.674 visitantes.

