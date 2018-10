Das 9h às 16h desta quarta-feira, a Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul) elege a sua diretoria. Representantes dos sindicatos rurais que estão aptos a votar devem validar uma única chapa inscrita, liderada pelo atual presidente Gedeão Pereira, que assumiu o cargo em dezembro passado, após o falecimento de Carlos Sperotto. Telefone para contato: (51) 3214-4400.

