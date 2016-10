Farsul manifesta posição frente aos argumentos de Eliseu Padilha durante reunião almoço na entidade

Em resposta à explanação do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em reunião almoço na Farsul nesta sexta-feira (28), o presidente da entidade, Carlos Sperotto, posicionou em carta endereçada ao ministro a posição da Federação de “apoio ao Governo Federal às reformas que estão sendo implantadas , como a PEC 214 e as reformas da Previdência, Trabalhista, Política e Tributária…”. Na continuidade, a Farsul também solicita total dedicação por parte do Governo Federal “aos problemas que estamos enfrentado com infraestrutura, o que torna nossos custos de produção e de transporte de grãos um dos mais caros do mundo…”.

Comentários