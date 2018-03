Farsul pede alteração no cronograma de distribuição do Programa de Seguro Rural

Em ofício encaminhado ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Neri Geller, a Farsul solicitou uma revisão no calendário de distribuição do Programa de Seguro Rural. O documento, enviado nesta quinta-feira (22/03), salienta a desvantagem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em razão do Zoneamento Agrícola de Risco Climático.

O cronograma divulgado pelo Ministério tem como data de início o mês abril. Entretanto, as Comissões de Crédito Rural e do Trigo da Farsul apontam que os repasses para os dois estados das culturas de trigo, frutas, legumes, verduras entre outros, acontecem após as demais regiões. O pedido da Federação é que o início da distribuição do Programa de Seguro Rural seja transferido para o mês de maio garantindo a compensação desse desequilíbrio.

