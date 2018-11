Farsul pede liberação da aviação agrícola em Banhado Grande

A Farsul, em conjunto com a Federarroz, Fetag, Irga e Sindag, entregou ofício e nota técnica à secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do RS, Ana Pellini, pedindo a liberação do uso da aviação agrícola na Área de Proteção Ambiental (APA) do Banhado Grande, mediante concessão de licenças de operação. A secretária encaminhou a proposta ao Ministério Público do RS, que deve avaliar o pedido. A suspensão da atividade está em vigor há dois anos e causa prejuízos aos produtores de arroz que atuam na região.

A proposta prevê que o uso de herbicida de ação total por meio da aviação agrícola permaneça vedado e que novas tecnologias sejam incorporadas à aviação com o objetivo de tornar a prática mais precisa e promover o desenvolvimento sustentável. A ideia é incorporar ferramentas como o uso de lightbar, fluxômetro, válvula By-pass ou válvulas de segurança para, desta forma, viabilizar a orizicultura na região.

