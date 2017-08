Farsul Promove XIII Feira de Novilhas e Ventres Selecionados

Acontece nesta quinta-feira, dia 31, na pista J do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a XIII Feira de Novilhas e Ventres Selecionados. O evento inicia às 17h e tem promoção da Farsul em parceria com a Santa Úrsula Remate e a Associação Brasileira de Angus e com apoio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado.

Serão mais de 500 animais na pista deste remate que se caracteriza pela qualidade genética dos animais à venda. O presidente do Sistema Farsul, Carlos Sperotto, lembra que “antigamente, a Expointer era pautada pela competitividade em torno dos números. Hoje, escolhemos dar ênfase à qualidade”.

O presidente da Comissão de Feiras e Exposições da Farsul, Francisco Schardong, estima que o faturamento fique no mesmo patamar do ano passado, mesmo com a redução no número de animais, pela qualidade do grupo mais seleto. “O mercado vem se recuperando e a época de povoar o campo é agora. Além disso, os animais que participarão da feira são selecionados pelas associações”, destaca.

A XIII Feira de Novilhas e Ventres Selecionados segue conduzida pela Santa Úrsula Remates. O leiloeiro José Antônio Cardoso, conduzirá o remte. Ele destaca a facilidade do acesso ao crédito como um dos principais incentivos ao produtor, que poderá buscar linhas de financiamento junto ao Banrisul, Banco do Brasil ou Sicredi, ou realizar o pagamento no prazo de 30 dias.

