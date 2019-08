Farsul sedia lançamento da XV Feira de Novilhas e Ventres Selecionados

A Farsul sediou no meio dia desta segunda-feira (12) o lançamento da XV Feira de Novilhas e Ventres Selecionados, que acontece na Expointer, dia 29, às 16h, na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil.

Nma iniciativa da Farsul, em parceria com a Santa Úrsula Remates e a Secretaria da Agricultura do RS, o evento, segundo o diretor administrativo da Farsul, Francisco Shardong, “é consolidado” e chega em um momento em que a pecuária está numa transição positiva. “Mais uma vez a pecuária vem ocupando o lugar que é dela”, traduzida pela qualidade dos animais que serão comercializados em Esteio. Na visão do diretor da Farsul, “o Rio Grande depende da pecuária”.

Ele está otimista em relação a esta 42ª edição da Expointer e diz que muitos eventos serão realizados no Parque, entre eles, a reunião da Frente Parlamentar da Agricultura, das Associações Comerciais da América do Sul, além de reuniões da CNA (Confederação Nacional da Agricultura) e do Ministério da Agricultura. “Teremos muitas reuniões e esperamos que tragam alguma coisa produtiva para o nosso setor”. Shardong menciona ainda que a Casa da Farsul, Casa Rural e Senar estarão de portas aberturas para receber o público durante todo o evento.

O lançamento da XV Feira de Novilhas e Ventres Selecionados contou com a presença de lideranças setoriais. O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, estima que os números da Expointer este ano superem os do ano anterior em comercialização e público. Ele diz que o intuito da Exposição é “viralizar a economia do Estado e o agro tem muita importância nisto. O momento é de olhar para a frente e projetar negócios melhores para o RS e o País. Queremos fazer da Expointer uma grande vitrine deste negócio”.

O presidente da FEBRAC (Federação Brasileira de Criadores de Animais de Raça), Leonardo Lamachia, também participou do encontro e mencionou a relevância da Feira de Novilhas e Ventre Selecionados por proporcionar “um olhar aos rústicos”. Além disso, ele falou da ampliação do mercado externo, com negociações entre China, Estados Unidos e Brasil, para a colocação da carne brasileira lá fora. “Isto nos dá otimismo”. Segundo Lamachia “a Expointer, acima de tudo, é uma questão de paixão. Precisamos todos abraçá-la para torná-la pujante”.

Na continuidade, o subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins, destacou a parceria entre Farsul, Santa Úrsula e Secretaria da Agricultura. Disse ainda que o Parque não está pronto, mas mudando a cada dia, com as estruturas sendo montadas. Um novo centro de eventos, localizado no antigo pavilhão de ovinos e gado de corte é uma das atrações desta Expointer, sendo que o local já conta com agenda cheia. (Clarisse Ledur)

