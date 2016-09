Fãs criam teoria de que Michael Jackson está vivo; assista ao vídeo que comprovaria

Fãs de Michael Jackson criaram uma nova teoria de que o cantor não morreu.

Para isso, eles pegaram uma selfie postada por Paris Jackson, filha do astro pop, em março, na qual ela aparece dirigindo, com uma sombra misteriosa no banco de trás do carro. Enquanto para alguns trata-se de uma pilha de roupas, fãs acham que, na verdade, é o cantor escondido.

Um vídeo publicado no Youtube em 30 de abril, mas que viralizou apenas nesta segunda-feira (5), está sendo usado para comprovar a teoria.

Publicada por um grupo chamado Believe, que costuma postar teorias sobre Michael Jackson não ter morrido, a filmagem mostra uma série de efeitos visuais sendo aplicados na imagem até que o rosto do cantor aparece na sombra do banco de trás.

De acordo com o site “NME”, os rumores sobre Michael Jackson estar vivo se intensificaram depois que Prince, filho do cantor, escreveu um poema em homenagem ao pai.

Michael Jackson morreu em 2009, aos 50 anos, devido a uma overdose de medicamentos. (Folhapress)

