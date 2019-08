Fãs de Grazi Massafera e Angélica questionam foto publicada: “Photoshop?”

Grazi Massafera e Angélica parecem estar bem em forma. Em foto publicada no Instagram da primeira, as duas apareciam malhando juntas com seus corpos esculturais. Só que além dos elogios, os fãs também questionaram a imagem: o piso aparecia entortado, denunciando o uso de aplicativo editor de imagens.

“Achei legal o piso, se move sozinho”, disse um. “Tem Photoshop, mas com certeza elas tem um corpo bonito sim, fazendo exercícios todo dia qualquer um chega lá”, comentou outro. “Piso legal, faz até curva”, brincou mais um fã.

Logo, Massafera republicou o clique, dessa vez sem alterações, mas os seguidores novamente não perdoaram e brincaram com o ocorrido nos comentários. “Apagou e postou dnv [de novo], qual a necessidade de colocar ps [Photoshop]?.” Veja a comparação: