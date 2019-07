Fãs e artistas de todo o País lamentam a morte do ídolo da bossa nova João Gilberto

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fãs e artistas de todo o País lamentaram a morte de João Gilberto. O músico, ídolo da bossa nova, morreu neste sábado (06), aos 88 anos, na sua casa no Rio de Janeiro.

O cantor e violonista baiano concluiu em 1961 a trilogia de álbuns fundamentais que apresentou a bossa nova ao mundo. Sua inovação influenciou a carreira de muitos artistas e levou a música popular brasileira ao exterior. Confira a repercussão de fãs, artistas, personalidades e amigos.

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, em entrevista no Palácio do Alvorada

“A gente lamenta, pessoa conhecida, lamento, nossos sentimentos à família.”

João Marcelo Gilberto, filho do cantor, no Facebook

“O meu pai já faleceu. A sua luta foi nobre, ele tentou manter a dignidade à luz de perder a sua soberania. Agradeço a minha família [o meu lado da família] por estar lá por ele, e a Gustavo por ser um verdadeiro amigo para nós, e cuidar dele como um de nós. Por último, gostaria de agradecer a Maria do céu por ter estado ao seu lado até ao fim. Ela era a sua verdadeira amiga, e companheira.”

Adriana Calcanhoto, cantora

“Falem baixo, por favor…”, escreveu a cantora na postagem que leva a foto de João Gilberto. A frase se refere ao tom de voz do cantor.

Caetano Veloso, cantor

“João Gilberto é, no meu ponto de vista, o maior artista de todos. No momento exato, preciso da minha vida, ele apareceu dando sentido mais profundo à percepção das artes em qualquer estágio. Nem sei o que dizer pelo fato de que ele deixou de existir como pessoa física.”

Daniela Mercury, cantora

“🎶Vai minha Tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser🎶Um gênio que revolucionou para sempre a música popular brasileira. João criou a Bossa Nova e me influenciou imensamente. Um dia ele me disse que eu era de sua família. E sou mesmo. Ele ensinou todos nós a cantar da forma mais bela do mundo. Vá em paz, mestre! #joãogilberto #rip #danielamercury”

Ed Motta, cantor

“Um capítulo seminal da arte desse planeta descansa. Que artista imenso, descanse em paz mestre supremo #joaogilberto”

Gal Costa, cantora

“João me ensinou tudo. Sou cantora por causa dele. Era dele o primeiro LP que eu tive na vida, ‘Chega de Saudade’. Por causa de João, pelo amor que sentíamos por ele antes mesmo de conhecê-lo, foi que eu conheci e me aproximei de Caetano. E de Gil. João mudou para sempre a música do mundo. Ele ensinou a delicadeza ao Brasil, trouxe a modernidade. É uma perda irreparável. Eu, pessoalmente, sentirei saudade do homem que teve uma influência decisiva no meu canto.”

Gilberto Gil, cantor e compositor

“Para João, a música, a poesia e o amor.”

Glória Perez, autora de novelas

“Ele cantou a paz, o amor, a delicadeza… tempos que já vão longe!”

Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, em nota

“O Brasil perdeu um de seus grandes nomes. João Gilberto, cantor, compositor, violonista. Foi o pai da Bossa Nova, movimento musical que levou a música brasileira para o mundo. Neste dia de dor, peço a Deus que conforte a família deste grande músico, que fez da Bossa Nova um estilo atemporal. João Gilberto será sempre lembrado por sua grande contribuição para a nossa cultura.”

Rita Lee, cantora

“João Gilberto me ensinou que eu era uma roqueira com voz de ‘bossanoveira’. Jamais vou me esquecer de como ele foi generoso comigo, me convidando a participar de um especial na Globo. Um beijo e saudade.”

