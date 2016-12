Fãs e astros relembram George Michael: ele fez muitas doações para caridade só descobertas após sua morte

Com a morte de George Michael, aos 53 anos, vários casos de generosidade do astro britânico começaram a surgir na internet, revelados por pessoas que receberam ajuda ou participaram de programas de caridade com ele. Em todos eles, uma característica comum: Michael pedia que seu nome fosse mantido em segredo.

A série de revelações começou quando o apresentador do programa britânico “Pointless”, Richard Osman, disse que Michael doou 15 mil libras (cerca de 60 mil reais) para uma mulher que não podia bancar um tratamento de fertilização in vitro. Na época, Osman era produtor-executivo do programa “Deal or no deal”. Ele compartilhou sua história no Twitter: “Uma mulher no ‘Deal or no deal’ nos disse que precisava de 15 mil libras para um tratamento de IVF. George Michael telefonou em segredo no dia seguinte e deu para ela os 15 mil libras”.

Respondendo à mensagem de Osman, uma pessoa disse que Michael certa vez, em um bar, ajudou uma mulher que estava chorando por causa de dívidas. Para não ser reconhecido, deu um cheque para a garçonete e pediu que ela só entregasse quando ele tivesse saído: “Ele deu para uma estranha num café 25 mil libras (cerca de 100 mil reais) porque ela estava chorando por causa de dívidas. Pediu para a garçonete dar o cheque depois que ele saísse”.

Esther Rantzen, fundadora do ChildLine, entidade beneficente para crianças no Reino Unido, disse que Michael doou milhões de dólares para a fundação durante os anos.“Pro anos ele tem sido o mais extraordinário filantorpo, doando dinheiro para o ChildLine, mas ele sempre manteve a determinação de não tornar essa generosidade pública, então ninguém fora daqui sabia o quanto ele ajudou as crianças mais vulneráveis do país”, ressaltou.

“Ao longo dos anos ele nos doou milhões e estávamos planejando para o ano que vem, em nosso aniversário de 30 anos, um tributo a ele, um grande concerto para sua capacidade artística, sua maravilhosa musicalidade, mas também para agradecer as centenas de milhares de crianças que ele ajudou através do ChildLine.” (AG)

Comentários