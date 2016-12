FÃ£s enxergam Bruna Marquezine em nova tatuagem de Neymar

Embora Neymar e Bruna Marquezine não tenham assumido oficialmente que voltaram, os fãs do casal se especializaram em achar pequenas pistas que podem indicar que os dois estão juntos novamente.

Dessa vez, uma foto publicada pelo humorista Pedrinho Moura, do “Pânico”, após um jogo beneficente em São Paulo, na última sexta-feira (23), levou os fãs de “BruMar” — como o casal é apelidado — à loucura.

Tudo porque nela Neymar exibe na altura da cintura uma nova tatuagem, que, segundo seus fãs, foi feita inspirada em Bruna. Na imagem, os admiradores do casal acreditam que Neymar tatuou a atriz vestida de Mulher-Gato.

Na última quarta (21), a atriz foi vestida justamente como a vilã na festa a fantasia do surfista Gabriel Medina. Neymar foi de Batman na ocasião.

Daí os fãs ligaram a foto de Bruna como a personagem à nova tatuagem de Neymar, exibida em dois dias depois.

Os seguidores-investigadores do casal, aliás, já haviam descoberto, no fim do mês de novembro, que o atleta tem uma foto enorme da atriz da Globo em sua casa.

