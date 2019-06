Fasc inaugura em Porto Alegre novo centro de assistência a pessoas em situação de rua

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) de Porto Alegre abrirá um novo espaço voltado a atender quem não tem uma moradia e vive pelas vias da capital. O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro POP 2, será inaugurado nesta terça-feira (4), às 9h, O evento ocorrerá na sede da unidade, na rua Gaspar Martins, 114, bairro Floresta.

Diversos serviços serão prestados no local que prestará atendimento social, com equipe multidisciplinar, para adultos, idosos e famílias de forma individualizada e coletiva. O cumprimento dessas demandas será feito pela Fasc, em conjunto com a Fundação Solidariedade.

Os Centros POP

Os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros POP I e II) promovem atendimento social para as pessoas em situação de rua, que tenham necessidade. Os atendimentos acontecem de forma individualizada e coletiva, durante o período do dia, propondo aos usuários alternativas e encaminhamentos junto a rede de serviços.

Centro POP I

Endereço: Rua Engenheiro Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, s/ nº – Vila Lupcínio Rodrigues – Bairro Menino Deus

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

Fones: (51) 3225-5602 / (51) 3289-4687

