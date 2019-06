Fatalidade: criança atira acidentalmente em irmão após pegar espingarda do avô no Acre

Uma criança de 8 anos atirou, de forma acidental, em seu irmão mais novo, de apenas 5, no interior do Acre. De acordo com a polícia, o tiro foi dado com a espingarda do avô dos meninos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez os primeiros atendimentos ao menino mais novo, que foi levado para o hospital. Devido a gravidade dos ferimentos, foi encaminhado para Rio Branco. O estado da criança, conforme informa o Samu, é grave, com ferimentos no tórax e crânio.

Segundo informações oficiais, o menino de oito anos encontrou a arma do avô, que estava escondida. Ele teria tido o auxílio de algum objeto para alcançar a espingarda, que acabou disparando. O tiro passou pela parede e atingiu o seu irmão mais novo.

Segundo a polícia, as duas crianças estavam sozinhas em casa no momento do acidente.

