Fátima Bernardes beija o namorado Túlio Gadêlha em uma série de fotos compartilhadas no Instagram: “Sem medo de ser feliz”

Viva o amor! Fátima Bernardes se derreteu ao compartilhar uma série de fotos com o namorado, o deputado federal, Túlio Gadêlha, neste domingo (13) no Instagram. A apresentadora do Encontro lamentou a saudade do amado.

“Quando o trabalho nos leva pra longe, ficam as lembranças. Os sorrisos. A leveza do tempo juntos. #semtempoaperder #eueele #semmedodeserfeliz”, escreveu Fátima. No começo do mês, o casal viajou para Recife, Pernambuco.

Recentemente, os filhos de Fátima e William Bonner, Laura, Beatriz e Vinicius, falaram sobre o namoro da mãe. “Zero ciúmes, é tranquilo. É muito bom ver que ela está feliz”, garantiram as meninas. Questionados se se dão bem com o novo padrasto, que é apenas 10 anos mais velhos que o trio, foram breves. “Não é a gente que escolhe namorado, a gente tem que ficar feliz com a escolha dela”, afirmou Vinícius.