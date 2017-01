Fátima Bernardes e William Bonner se evitam enquanto filhos doam sangue

William Bonner, Fátima Bernardes e os filhos do casal, Laura, Beatriz e Vinicius, foram até um hospital, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (6), doar sangue a Giuliano Castro, vítima no acidente de carro que o filho de Bonner conduzia. Porém, os jornalistas, que estão separados há cerca de 4 meses, preferiram não se aproximar muito.

O ex-casal reuniu 30 pessoas para doar sangue ao rapaz, que é amigo de Vinicius. Giuliano segue em estado grave internado no Centro de Tratamento Intensivo. Ele passou por uma cirurgia para controlar uma hemorragia causada por um traumatismo no tórax.

Bonner e Fátima ficaram em salas separadas e mal se cumprimentaram ao deixar o local.

