Fátima Bernardes está arrasada com fim do casamento, revela revista

Na semana em que não se comentou outra coisa no mundo dos famosos a não ser a separação de William Bonner e Fátima Bernardes, duas importantes revistas do país trouxeram detalhes do fim do casamento de 26 anos dos apresentadoras globais.

A “Contigo!” traz uma reportagem de capa falando da reação que Fátima teve após fazer o fatídico anúncio, através do Twitter, na última segunda-feira.

Uma fonte ouvida pela publicação garante que não houve traição de nenhuma das partes, mas conta que a apresentadora do “Encontro” ficou bastante triste com toda a situação.

“Fátima está arrasada mesmo, mais por causa do divórcio. Isso mexeu com ela, porém é durona, não vai deixar transparecer. O balde de água fria foi ele ter saído de casa, o filho (Vinícius, de 18 anos) deles teria ficado desolado também. Bonner, inclusive, já teria um novo relacionamento, mas não teve traição”, disse à revista, uma pessoa ligada aos dois.

Segundo a reportagem, o apresentador do “Jornal Nacional” deixou, há cerca de dois meses, a casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde morava com a família (incluindo os três filhos gêmeos) e se mudou para um um apartamento na Lagoa, na Zona Sul.

‘Veja’ revela crise

Já a revista “Veja Rio” vai além e revela um desentendimento entre o casal em março deste ano, quando Fátima decidiu se afastar por um tempo do comando do “Encontro”. Segundo a publicação, nos bastidores do programa, a explicação era que “as discussões entre marido e mulher haviam ultrapassado o patamar dos desentendimentos habituais em um casamento longevo, e Fátima tinha ficado muito abalada com a situação, a ponto de pedir licença do trabalho”.

A publicação relata ainda que há cerca de três meses surgiram novos sinais de que o casamento não ia bem, quando os trigêmeos foram fazer intercâmbio no Canadá e nos EUA. “O casal mal se falava, enquanto Bonner acompanhava com entusiasmos a reforma de um apartamento no 5º andar de um prédio na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa”, diz um trecho da reportagem. ‘Fátima, que mora na Barra, não pisou uma única vez no local”, segundo a reportagem.

