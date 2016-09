Fátima Bernardes foi vista em cartório dias antes de anunciar divórcio

Ainda ecoa na cabeça do público, a notícia da separação de Fátima Bernardes e William Bonner, noticiada na segunda-feira (29). Recentemente, novas informações surgiram: o jornalista estaria envolvido com uma médica 10 anos mais jovem que ele e teria saído de casa antes de tornar pública a notícia da separação. Na manhã desta terça-feira (6), uma fonte revelou ter encontrado a apresentadora um dia antes do divórcio se tornar público.

De acordo com a fonte, a apresentadora esteve em um cartório da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. “Ela ficou no local por cerca de 15 minutinhos. Estava elegante como sempre e topou tirar uma foto. Mas era perceptível que ela estava abalada. Triste mesmo. Não estava simpática e carismática como sempre”.

Brigas entre Bonner e Fátima eram constantes

Segundo informações, a crise no casamento de Fátima e William já durava dois anos e as brigas constantes teriam motivado até uma licença da apresentadora do “Encontro”. De acordo com a revista “Veja”, os desentendimentos teriam ultrapassado o patamar habitual em uma união longa.

Abalada, a mãe dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius, de 19 anos, frutos da relação de 26 anos com o apresentador do “Jornal Nacional”, pediu um distanciamento do trabalho em março de 2016.

