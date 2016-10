Fátima Bernardes provoca saia justa ao confundir nome de cantor gaúcho

A apresentadora Fátima Bernardes provocou uma saia justa durante o encontro desta sexta (7): a jornalista recebeu o cantor Filipe Catto na atração matinal, mas acabou confundindo o músico com o ator Felipe Titto, que participou recentemente da novela “Malhação”.

“Hoje tem show, Felipe Titto! Felipe Titto e Simone vão fazer show hoje!”, anunciou a apresentadora para o público da Rede Globo. O músico gaúcho, no entanto, não perdeu o rebolado e corrigiu prontamente o erro da apresentadora: “Filipe Catto!”, alertou com bom humor. Ao perceber o erro, Fátima Bernardes se desculpou e falou, novamente, o nome do artista.

