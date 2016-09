Fátima e Bonner evitam se encontrar durante internação do filho Vinícius

Em meio ao turbilhão do anúncio da separação, Fátima Bernardes acompanhou de perto a operação e internação do filho Vinícius no Hospital Vitória, na Barra, na semana retrasada. Vinícius operou as amígdalas com um famoso otorrino.

A coluna procurou a rede Samaritano de hospitais, dona do Vitória, que disse não confirmar a internação de pacientes. Quem esteve por lá, não viu a presença de William Bonner. Não enquanto Fátima esteve presente. O menino se recupera bem. (Leo Dias/AD)

