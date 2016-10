Fátima recebe “Lenhador da Federal” e lembra caso do “Japonês”, condenado após fama

Lucas Valença, o agente da Polícia Federal que ficou famoso após participar da operação que prendeu o ex-deputado Eduardo Cunha na semana passada, está de férias e não sabe se voltará ao trabalho.

No programa “Encontro” desta segunda (24), o “Lenhador da Federal” ou “Hipster da Federal”, como tem sido chamado, disse que vai “tentar” voltar à vida normal, mas não sabe se conseguirá.

Perguntado por Fátima se optou pelas férias ou a ordem veio da chefia, Lucas falou que preferiu tirar os dias de folga. “Eu pedi férias, até porque senão não poderia estar aqui, né?.”

A apresentadora quis saber se houve turbulência durante o voo que transferiu Cunha de Brasília a Curitiba, mas recebeu apenas uma risada como resposta. “Sobre essas questões específicas não posso fazer comentários, até pela natureza do meu trabalho”, afirmou.

O agente contou que, até o episódio que o tornou uma celebridade nas redes sociais, ele não sabia o significado do termo “hipster” – designa pessoas que se vestem de modo alternativo, ressuscitando peças antiquadas. “Acho que prefiro lenhador, hipster eu nem sabia o que era.”

Disse, ainda, que não se constrange com os comentários a respeito de seu físico e jura que não é nem um pouco vaidoso. “Na verdade, sou bem sossegado com a aparência, mas a barba sempre usei. O cabelo deixei [crescer] porque fazia mais sucesso com as meninas.”

Fátima lembrou do caso de Newton Ishii, que também ganhou fama ao escoltar presos da Operação Lava Jato, mas foi condenado em seguida por facilitação de contrabando.

“Já tinha tido o japonês da Federal que fez o maior sucesso. Depois, as máscaras de carnaval [fantasias do agente fizeram sucesso no carnaval de 2015] perderam um pouco do encanto. As pessoas podem investir nas máscaras do ‘Hipster da Federal’ ou vai surgir alguma coisa para depois a gente também não querer usá-las?”, questionou.

“Não vai surgir nada, não”, respondeu Lucas. Ele também comentou as postagens de cunho político que fez durante a eleição presidencial de 2014, quando declarou voto a Aécio Neves (PSDB) e sugeriu que a vitória de Dilma Rousseff fora forjada. “Prefiro crer que a manipulação das urnas foi o grande responsável por esse lastimável resultado! […] “, escreveu na época.

“Todo cidadão pode ter opinião e eu posso ter a minha. O que postei foi numa rede social fechada para mim e para meus amigos. Depois do que aconteceu, caiu na internet e preferi apagar.”

Com 226 mil seguidores no Instagram – antes ele tinha cerca de mil – Lucas afirmou que não tem conseguido dar atenção aos novos fãs porque “são muitas mensagens”. (Folhapress)

