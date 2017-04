Fatos histÃ³ricos do dia 07 de abril

Eventos

1805 — O compositor alemão Ludwig van Beethoven estreia sua Terceira Sinfonia, no Theater an der Wien em Viena.

1812 — Guerras Napoleônicas: a cidade fortificada de Badajoz, na Espanha, é tomada pelas tropas aliadas após várias tentativas de retomar o local das tropas francesas.

1827 — Guerra da Cisplatina: é iniciada a Batalha de Monte Santiago, que durou dois dias e terminou com a divisão naval argentina destruída pela Marinha Imperial do Brasil no litoral argentino.

1831 — O imperador Pedro I do Brasil abdica em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade, e nomeia José Bonifácio de Andrada e Silva seu tutor;

1908 — Fundação da Associação Brasileira de Imprensa por Gustavo de Lacerda, no Rio de Janeiro.

1946 — A independência da Síria da França é oficialmente reconhecida.

1948 — A Organização Mundial da Saúde é criada pelas Nações Unidas.

1968 — O campeão mundial britânico de automobilismo Jim Clark morre em um acidente durante uma corrida de Fórmula 2 em Hockenheim.

1969 — Data de nascimento simbólica da Internet: é publicada a RFC 1.

1992 — A República Sérvia anuncia a sua independência.

1994 — Genocídio de Ruanda: o massacre de tútsis começa em Kigali, Ruanda.

2001 — É lançada a sonda espacial Mars Odyssey.

2011 — Massacre em escola deixa doze crianças e o atirador mortos no Rio de Janeiro.

Nascimentos

1868 — Eduardo Sarmento Leite, médico e professor brasileiro (m. 1935).

1932 — Bill Foster, diretor de televisão estadunidense (m. 2011).

1936 — Reditario Cassol, político brasileiro.

1941 — Mussum, músico, ator e comediante brasileiro (m. 1994).

1945 — Adílson Ramos, cantor e compositor brasileiro.

1951 — Janis Ian, cantora e compositora estadunidense.

1952 — Rubén Galván, futebolista argentino.

1953 — Miriam Leitão, jornalista brasileira.

1958 — Décio Roberto, ator e comediante brasileiro (m. 1991).

1965 — Renata Ceribelli, jornalista brasileira.

1967 — Bodo Illgner, futebolista alemão.

1972 — Gianluca Grignani, cantor e compositor italiano.

1975 — Heather Burns, atriz estadunidense.

1984 — Renat Ianbaiev, futebolista russo.

Falecimentos

830 — Luís António Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro, político e nobre português (n. 1754).

1874 — Paulo Martins de Almeida, nobre brasileiro (n. 1807).

1877 — Giovanni Domenico Nardo, naturalista italiano (n. 1802).

1889 — Alcides Rodrigues Pereira, magistrado brasileiro (n. 1812).

1921 — Alexandre Braga, filho, político português (n. 1871).

1926 — Giovanni Amendola, jornalista e político italiano (n. 1882).

1934 — Karl von Einem, militar alemão (n. 1853).

1939 — Pedro Max Fernando Frontin, militar brasileiro (n. 1867).

1943 — Alexandre Millerand, político francês (n. 1859).

1947 — Henry Ford, empreendedor estadunidense (n. 1863).

1957 — Liberato Salzano Vieira da Cunha, jornalista brasileiro (n. 1920).

1966 — Walt Hansgen, automobilista francês (n. 1919).

1981 — Norman Taurog, cineasta norte-americano (n. 1899).

1986 — Leonid Kantorovich, matemático e economista russo (n. 1912).

2000 — Moacir Barbosa Nascimento, futebolista brasileiro (n. 1921).

2003 — Albery Seixas da Cunha, pintor e artista plástico brasileiro (n. 1944).

2011 — Fausto Rocha, político brasileiro (n. 1938).

