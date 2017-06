Fatos histÃ³ricos do dia 12 de junho

Eventos

1429 – Guerra dos Cem Anos: Joana d’Arc lidera o exército francês na captura da cidade e do comandante inglês William de la Pole, 1° Duque de Suffolk, no segundo dia da Batalha de Jargeau.

1560 – Batalha de Okehazama: Oda Nobunaga derrota Imagawa Yoshimoto.

1653 – Primeira Guerra Anglo-Holandesa: Início da Batalha de Gabbard, que duraria até o dia seguinte.

1834 – Fundação da Associação Mercantil Lisbonense, a primeira associação empresarial em Portugal, que mais tarde viria a ser denominada Associação Comercial de Lisboa.

1898 – Declaração de Independência Filipina: O General Emilio Aguinaldo declara a independência filipina da Espanha.

1921 – Fundação do Figueirense Futebol Clube (Florianópolis, Santa Catarina, Brasil).

1926 – O Brasil se retira da Liga das Nações em protesto contra planos de admissão da Alemanha.

1934 – Cuba adota uma nova Constituição.

1935 – Fim da Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai.

1937 – Lançamento de O Globo Juvenil, primeira revista publicada pelas Organizações Globo.

1954 – Canonização do Beato Domingos Sávio.

1964 – Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua.

1987 – Assinatura dos Tratados de Adesão de Portugal e Espanha à CEE.

1990 – A Rússia declara-se soberana relativamente à União Soviética.

1993 – Na final do Campeonato Paulista de Futebol, o Palmeiras goleia o arquirrival Corinthians por 4 a 0 e leva o título da competição depois de 16 anos sem conquistas.

2000 – O ônibus da linha 174 é sequestrado por Sandro Barbosa do Nascimento, que manteve por quatro horas dez reféns, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

2004 – Arranca o Campeonato Europeu de futebol, em Portugal.

2011 – O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, é reeleito para um terceiro mandato.

2014 – Inicia-se a Copa do Mundo FIFA de 2014.

Nascimentos

1897 – Anthony Eden, político britânico (m. 1977).

1906 – Sandro Penna, poeta italiano (m. 1977).

1915 – David Rockefeller, banqueiro norte-americano.

1919 – Oberdan Cattani, ex-futebolista brasileiro (m. 2014).

1921 – Luis García Berlanga, cineasta espanhol (m. 2010).

1924 – George H. W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos.

1929 – Anne Frank, escritora alemã e vítima judia dos nazistas (m. 1945).

1930 – Innes Ireland, piloto escocês de Fórmula 1 (m. 1993); e Donald Byrne, enxadrista norte-americano (m. 1976).

1933 – Carmem Verônica, atriz brasileira.

1949 – John Wetton, baixista e vocalista inglês.

1951 – Andranik Margaryan, político armênio (m. 2007).

1952 – Paulette, ator e humorista brasileiro (m. 1993).

1955 – Guy Lacombe, treinador de futebol francês.

1958 – Maguila, ex-pugilista brasileiro.

1962 – Eamonn Walker, ator britânico.

1963 – Philippe Bugalski, piloto francês de rali (m. 2012).

1964 – Lorraine Downes, ex-modelo neozelandesa.

1965 – Gwen Torrence, ex-atleta estadunidense, campeã olímpica.

1967 – Frances O’Connor, atriz australiana.

1968 – Lea Ann Parsley, piloto de skeleton norte-americana.

1971 – Mark Henry, wrestler norte-americano.

1974 – Jason Mewes, ator norte-americano.

1975 – Kousuke Akiyoshi, motociclista japonês.

1977 – Nicolás Vázquez, ator e cantor argentino.

1978 – Paula Picarelli, atriz e apresentadora brasileira.

1985 – Kendra Wilkinson, apresentadora e modelo norte-americana.

1996 – Anna Margaret, cantora norte-americana.

Falecimentos

1675 – Carlos Emanuel II, Duque de Saboia (n. 1634).

1734 – Jaime FitzJames, 1° Duque de Berwick (n. 1670).

1758 – Augusto Guilherme da Prússia, príncipe da Prússia (n. 1722).

1983 – Norma Shearer, atriz nascida no Canadá e naturalizada norte-americana (n. 1902).

2000 – Sandro Barbosa do Nascimento, sequestrador do ônibus 174 (n. 1978).

2003 – Gregory Peck, ator estadunidense (n. 1916).

2007 – Guy de Rothschild, banqueiro francês (n. 1909).

2015 – Fernando Brant, compositor brasileiro (n. 1946).

